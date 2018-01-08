Советник Трампа заявил о вмешательстве России в президентские выборы в Мексике

Советник президента США по вопросам национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер заявил о "первых признаках вмешательства России в грядущие президентские выборы в Мексике". По словам Макмастера, Россия вмешивалась и в референдум о независимости Каталонии.

О заявлениях советника Дональда Трампа написало издание The Hill со ссылкой на видео из мексиканского издания Reforma с ранее не публикованными комментариями Макмастера во время выступления в американской неправительственной исследовательской организации Jamestown Foundation.

"Что касается России, то нас все больше беспокоят изощренные кампании по диверсии, дезинформации и пропаганде и используемые для этого киберинструменты", — приводит слова Макмастера издание. Подробностей о том, как именно страна вмешивается в мексиканские выборы, он не привел.

Как пример вмешательства он указал и референдум об отделении Каталонии от Испании.

Советник Трампа заявил, что Россия "поляризует демократические сообщества" и стравливает фракции внутри них.

Агентству Рейтер не удалось получить комментарии ни в аппарате Макмастера, ни в российском правительстве, куда агентство направило запросы. В России до 9 января включительно продолжаются новогодние праздники.

По мнению главы консультативного центра Inteligencia Publica Марко Канчино, которого цитирует Рейтер, пока слова Макмастера выглядят как спекуляция.

"Вашингтон не предоставил каких-либо доказательств своих заявлений", — поясняет эксперт.

Президентские выборы в Мексике состоятся в июле этого года. Нынешний президент Энрике Пенья Ньето не будет в них участвовать, так как по закону не может претендовать на еще один шестилетний срок. Согласно опросам, фаворитом в этой гонке считается Андрес Мануэль Лопес Обрадор, выступающий с антикоррупционной повесткой.

Рейтер пишет, что Лопеса Обрадора можно считать фаворитом Кремля, судя по позитивным заметкам, которые о нем появляются, например, в финансируемом государством СМИ Russia Today.

Вмешательство России в выборы США

В США сейчас идет "Рашагейт" — расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы, на которых победил Дональд Трамп.

Расследование касается подозрений в том, что Москва пыталась повлиять на исход президентских выборов в США — в частности, организовала кибератаки, чтобы с помощью полученной компрометирующей информации дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон и Демократическую партию в целом.

В результате расследования на нынешний момент были уволены советник по нацбезопасности Майк Флинн, который пробыл в своем кресле всего 25 дней, а также директор ФБР Джеймс Коми. Обвинения в даче ложных показаний ФБР предъявлены бывшему советнику кампании Трампа по международной политике Джорджу Пападопулосу. В заговоре против США обвиняют Ричарда Гейтса и Пола Манафорта. Также в числе подозреваемых и Флинн.

Россия все обвинения о вмешательстве в выборы категорически отрицает. Президент Владимир Путин называет эти обвинения "придуманными, чтобы делегитимизировать президента Трампа".