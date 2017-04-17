Советник Трампа заявил о "подрывной деятельности" России в Европе

Россия ведет в Европе "подрывную деятельность", и поэтому с ней нужно вести жесткий диалог, заявил советник президента США по национальной безопасности​ Герберт Макмастер в воскресенье в интервью телеканалу ABC.

"Россия поддерживает кровавый режим в Сирии, который привел к гражданской войне и круговороту насилия, которые, наряду с жестокими действиями "Исламского государства" (запрещено в РФ — ИФ) принесли страдания столь большому числу людей, спровоцировали кризис в Сирии, который перекинулся в Ирак и, конечно, соседние страны и Европу", — сказал генерал-лейтенант.

По его словам, сейчас отношения США и России находятся "в самой низшей точке", и хуже уже быть не может. Макмастер полагает, что наступило время "жестких дискуссий" с Москвой, и госсекретарь США Рекс Тиллерсон справится с этим как никто другой.