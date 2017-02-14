Советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн подал в отставку

Советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Майкл Флинн подал в отставку.

Отставке предшествовала критика в адрес Флинна за обсуждение проблемы санкций с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком в конце декабря.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что Флинн извинился перед вице-президентом Майком Пенсом за то, что неверно проинформировал администрацию о своих контактах с Кисляком.

При этом советник президента США Келлиан Конуэй заявила в интервью телеканалу MSNBC, что Флинн пользуется абсолютным доверием Трампа.

В своем заявлении об отставке Флинн признал, что в период, предшествующий инаугурации Трампа, он "по неосторожности предоставил вице-президенту и другим неполную информацию относительно моих телефонных разговоров с послом России".

Ранее американские СМИ сообщили, что минюст предупредил Белый дом о том, что контакты Флинна и Кисляка имели место.

По мнению минюста, Флинна мог стать мишенью для шантажа со стороны России.

Согласно заявлению Белого дома, новым советником по национальной безопасности станет Джозеф Кит Келлог, более известный как Кит Келлог, ранее занимавший пост главы аппарата Совета по национальной безопасности.

Что предшествовало отставке?

Известно, что в декабре Майкл Флинн несколько раз говорил по телефону с послом Сергеем Кисляком.

Вплоть до прошлой недели Флинн отрицал, что в ходе этих разговоров были затронуты санкции, введенные Вашингтоном против России после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины, и позже — после скандала с хакерскими атаками на американские политические институты.

Однако девять бывших и нынешних членов американской администрации рассказали газете Washington Post, что в ходе разговора Флинна с Кисляком вопрос санкций поднимался.

По словам собеседников газеты, взаимодействие Флинна и Кисляка началось еще до президентских выборов, прошедших в Америке 8 ноября.

По мнению источников Washington Post, после декабрьского разговора у Кисляка сложилось впечатление, что антироссийские санкции будут пересмотрены после инаугурации Трампа.

После публикации WP представитель Флинна сообщил, что генерал "не может сказать наверняка", обсуждал ли он санкции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявил журналистам, что Флинн и Кисляк не обсуждали вопрос снятия санкций.

Впервые о пяти телефонных разговорах Флинна и Кисляка сообщило агентство Рейтер. Журналисты утверждают, что контакты состоялись 29 декабря, когда администрация Обамы ввела новые санкции против России.

Акт Логана запрещает гражданам США, официально не наделенным соответствующими полномочиями, вести переговоры с официальными представителями иностранных государств, имеющих разногласия с Соединёнными Штатами.

Акт был принят в 1798 году (вступил в силу годом позже) для предотвращения подрыва позиций правительства.

Нарушение этого закона считается тяжким преступлением. Однако за всю историю США никто еще не был привлечен к ответственности за нарушение Акта Логана.