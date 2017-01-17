Антироссийские санкции Запада имели обратный эффект и скорее сплотили народ РФ вокруг своего президента, заявил ТАСС в своем первом интервью для российских средств массовой информации советник избранного президента США по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

"Вы знаете русских людей лучше, чем я. Санкции в некотором роде имели обратный эффект из-за характера русских людей. Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции скорее всего сплотили вашу нацию вокруг президента", — заявил Скарамуччи.

Антироссийские санкции, введенные администрацией Барака Обамы, как и ответные действия Москвы, были не самым лучшим решением, России и США следует сесть за стол переговоров, чтобы выработать альтернативу, заявил Скарамуччи.

"Я считаю, что санкции были не самой лучшей вещью, но, в то же время, действия, предпринятые российским правительством, были восприняты с определенным неодобрением в международном сообществе. Скорее всего, у нас будет возможность сесть снова за стол переговоров и посмотреть, не можем ли мы прийти к лучшему соглашению", — сказал собеседник агентства.