Советник Трампа назвал темы предстоящего разговора с Путиным

Cоветник президента США Киллиан Конвей рассказал о темах запланированного разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, передает Reuters.

”Я предполагаю, они обсудят общие интересы двух стран, как работать вместе по вопросам, которые можно решить, а также борьбу с радикальным исламским терроризмом”, — заявил Конвей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе телефонного разговора Путина с Трампом стороны намерены обменяться мнениями по основным параметрам текущего состояния двусторонних отношений.