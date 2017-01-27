27.01.2017, 15:34

Советник Трампа назвал темы предстоящего разговора с Путиным

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Gazeta.ru
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Vladimir Putin
Vladimir PutinFoto: Maksim Blinov, Sputnik

Cоветник президента США Киллиан Конвей рассказал о темах запланированного разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, передает Reuters.

”Я предполагаю, они обсудят общие интересы двух стран, как работать вместе по вопросам, которые можно решить, а также борьбу с радикальным исламским терроризмом”, — заявил Конвей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе телефонного разговора Путина с Трампом стороны намерены обменяться мнениями по основным параметрам текущего состояния двусторонних отношений.

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