Советник президента РФ: американские дети ”играют в Путина”

Приезжающие в Россию американские бизнесмены рассказывают, что в США стало модно говорить с русским акцентом, а мальчишки во дворах ”играют в Путина”. Об этом сообщил советник российского президента, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, передает корреспондент ”Газеты.Ru”.

”Они (бизнесмены. — ”Газета.Ru”) сами это рассказывают. Они сами говорят, что мальчишки у них во дворах играют в [президента России Владимира] Путина”, — сказал он.

Кобяков также рассказал о количестве американских гостей на Петербургском форуме.

”В общей сложности из Штатов приехало более 560 человек — 140 компаний. Надеюсь, что эти 600 человек, наши американские партнеры, не будут подвергнуты санкциям”, — шуткой выразил надежду Кобяков.

Ранее сообщалось, что на Манхэттене появится первая государственная русскоязычная школа.