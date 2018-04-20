20.04.2018, 07:41

Советник по нацбезопасности Болтон обсудил с послом Антоновым отношения США и РФ

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Интерфакс
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John Bolton
John BoltonFoto: MIKE THEILER, AFP

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и посол России в Вашингтоне в ходе встречи обсудили состояние отношений между двумя странами, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Болтон подтвердил, что в интересах как Соединенных Штатов, так и России улучшить отношения", — говорится в сообщении.

При этом Джон Болтон отметил, что это потребует обсуждения озабоченностей по поводу "вмешательства" России в президентские выборы в США в 2016 году, "безрассудного использования химического оружия" в Великобритании, ситуации на Украине и в Сирии.

В госдепе также сообщили, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шэннон в пятницу также проведет встречу с послом России в Вашингтоне Анатолием Антоновым. Согласно расписанию мероприятий на сайте внешнеполитического ведомства США, встреча запланирована на 11:00 (18:00 МСК) и пройдет в госдепартаменте за закрытыми дверями.

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