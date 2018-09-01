Советник главы ДНР назвал организатора убийства Захарченко

Задержанные по делу об убийстве главы ДНР Александра Захарченко признались в том, что заказ поступил им из Киева, организацией взрыва в Донецке занимались Силы специальных операций Украины. Об этом рассказал РБК советник убитого лидера республики Александр Казаков.

”Предварительная информация такая, точная будет в порядке следствия. Задержанные подтвердили киевский заказ, детали не имею право [сообщить]”, — пояснил Казаков.

О задержании подозреваемых в убийстве Захарченко накануне вечером сообщали власти республики. И.о. главы ДНР Дмитрий Трапезников заявил, что задержанные уже начали давать показания. ”Несколько человек задержаны, в результате допроса они подтвердили причастность украинской стороны к преступлению”, — утверждал он. О причастности Киева к убийство Захарченко заявлял и председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин. ”Это очередная агрессия со стороны Украины”, — отреагировал он на смерть главы республики, заявив о том, что Донецк отомстит организаторам убийства.