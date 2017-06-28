Совет Федерации одобрил закон о реновации в Москве

Совет Федерации в среду одобрил резонансный закон о реновации жилья в Москве, предусматривающей снос "хрущевок" и переселение их жителей в новые дома.

"За" реновацию проголосовали 147 сенаторов, четверо воздержались.

Включение в список сносимых домов будет прекращено в день вступления данного закона в силу, то есть с момента его официального опубликования. В соответствии с законом под реновацию могут попасть только дома "первого периода индустриального домостроения" и аналогичные им по конструкции. К домам этого типа закон относит здания, проекты которых были разработаны с 1957 по 1968 годы и строились с использованием типовых изделий стен и перекрытий.

Реновация не будет касаться аварийных домов, они будут продолжать сноситься в соответствии с уже существующим законодательством.

Решение о включении дома в программу будут принимать жители дома — более 2/3 собственников и людей, живущих по договору социального найма. Голоса не проголосовавших будут учитываться в таком же пропорциональном соотношении, как и проголосовавших, что не даст возможность прибавлять голоса "молчунов" к противникам или сторонникам реновации.

Определяется, что в программу реновации могут быть включены только те многоквартирные дома, в которых голосование по вопросу о включении в проект программы реновации было проведено до дня вступления в силу настоящего федерального закона. При этом на любом этапе реализации программы реновации до того, как была предоставлена первая новая квартира, жители дома смогут на общем собрании принять решение о выходе из программы, для этого понадобится более 1/3 голосов жителей.

При переезде будет предоставляться равнозначное жилье, либо равноценная квартира, либо деньги. Под равнозначным жильем понимается, что жилая площадь и количество комнат должно быть не меньше, чем в старой квартире, а общая площадь новой квартиры должна превышать площадь старой; новая квартира должна иметь "улучшенную отделку"; она должна находиться в том же районе, что и прежнее жилье.

Исключение будут составлять Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО), где люди могут переселяться не только в рамках района, но в рамках округа.

Будет также предоставлена возможность увеличить предоставляемую квартиру, доплатив за дополнительные метры или даже комнату. Закон также гарантирует обитателям коммуналок в домах, включенных в реновацию, отдельные квартиры. Вводится очередность сноса домов по программе реновации — сначала с большим износом, затем — с меньшим.