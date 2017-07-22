Совет Европы осудил Белоруссию за вынесение новых смертных приговоров

Генеральный секретарь Совета Европы Торбьёрн Ягланд обеспокоен двумя смертными приговорами, вынесенными в пятницу в Белоруссии.

"Меня глубоко волнует решение Могилевского областного суда в Белоруссии о вынесении двух смертных приговоров сегодня. Мы разочарованы, что Белоруссия продолжает использовать эту бесчеловечную и несправедливую практику в полном противоречии с европейскими ценностями", — сказал Ягланд, слова которого приводит официальный сайт СЕ.

Генсек Совета Европы подчеркнул, что смертная казнь "остается основным препятствием для присоединения (Белоруссии — ИФ) к Совету Европы". Он призвал белорусские власти срочно ввести мораторий на применение смертной казни в качестве первого шага к его полной отмене.

Могилевский областной суд в пятницу вынес приговор банде "черных" риелторов, двое из них приговорены к смертной казни. Двум фигурантам дела вынесен смертный приговор путем расстрела, еще двум — 24 года и 22 года и 1 месяц лишения свободы.

Ранее в этом году в Белоруссии был вынесен еще один смертный приговор.

Белоруссия остается единственной страной в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел. Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается. В 2016 году в Белоруссии были исполнены четыре смертных приговора. Смертную казнь в республике осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд международных организаций.