Совет Европы критикует политику России в отношении нацменьшинств

Консультативный комитет Совета Европы (СЕ) по Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств (РКЗНМ) опубликовал в среду, 15 января, новый отчет о выполнении статей конвенции Российской Федерацией. В документе, охватывающем период с 2012 по 2017 года, содержится критика политики российских властей в отношении нацменьшинств.

На словах и в реальности

Эксперты пришли к общему выводу, что сам факт проживания в стране представителей различных нацменьшинств и религий, говорящих на своем родном языке, в российском обществе традиционно воспринимается как культурное и историческое достояние.

"Но официальная политика в отношении нацменьшинств сформирована таким образом, чтобы подчеркнуть значимость русского языка и национальности как ядра всеобъемлющей российской идентичности", — отмечается в отчете. При этом правительственная риторика и поддерживаемые государством средства массовой информации "изображают идею мультикультурных обществ как неудавшуюся".

Официальный, но необязательный