Совет Евроcоюза окончательно одобрил ассоциацию ЕС и Украины

Совет Евросоюза окончательно одобрил соглашение об ассоциации Украина — ЕС и заявил об его активации с 1 сентября 2017 года. Об этом сообщается на сайте совета.

”Это последний этап ратификационного процесса, в рамках которого ЕС и Украина вступают в длительные отношения сотрудничества по всем основным вопросам политического функционирования”, — подчеркнули в СЕ.

Ряд положений ассоциации Киева с ЕС действуют с 1 ноября 2014 года, а с 1 января 2016 года вступили в силу почти все регуляции, касающиеся создания зоны свободной торговли.

При этом с 1 сентября 2017 года будут активированы положения, относящиеся к сотрудничеству в сфере обороны, предотвращению конфликтов, налогообложению, госфинансам, борьбе с терроризмом, миграции и образованию.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что процедура ратификации соглашения об ассоциации с ЕС завершится в июле.