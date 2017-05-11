Совет ЕС окончательно утвердил безвиз Украины

Совет ЕС утвердил законодательную инициативу ввести безвизовый режим для граждан Украины. Это последнее политическое решение на пути безвизовых путешествий украинцев.

Решение приняли на встрече министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС.

Для введения безвизового режима остались две формальные процедуры: законодательный акт должен подписать президент Европарламента и представитель Мальты, которая сейчас председательствует в ЕС, а затем его опубликуют в официальном журнале ЕС.

Решение вступит в силу и "безвиз" заработает на 21 день после публикации.

Подписание состоится 17 мая.

Президент Украины Петр Порошенко уже поздравил украинцев с этим решением и заявил, что поедет в Страсбург на торжественное подписание законодательного изменения.

"17 мая в Страсбурге — как мы договорились с нашими европейскими друзьями, — торжественно подпишут соответствующий законодательный акт. Это, наверное, будет один из важнейших моих визитов за три года на посту президента", — написал Петр Порошенко в Facebook.

Петр Порошенко будет присутствовать на подписании в качестве гостя.

Публикация закона запланирована на 22 мая, а начало безвизовых поездок — на 11 июня 2017 года.

При этом в случае грубого и массового нарушения правил безвизового режима ЕС может применить механизм приостановки.

Напомним, что 6 апреля законодательную инициативу о безвизовом режиме для Украины утвердил Европарламент.

Когда, как и куда ехать?

Министерство иностранных дел Украины выражало надежду, что законодательную инициативу подпишут до 18 мая.‎

Безвизовый режим для украинцев будет распространяться на все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии.

Также можно будет ездить в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, которые принадлежат к Шенгенской зоне, но не являются членами ЕС.

Для безвизовых поездок в страны ЕС нужно иметь биометрический загранпаспорт.

Как сообщили ВВС Украина в Государственной миграционной службе, на начало мая украинцы получили более 3,3 миллиона биометрических паспортов. Выдавать их начали в январе 2015 года.

На момент одобрения "безвиза" Европарламентом 6 апреля 2017 года было выдано около трех миллионов паспортов.

Тогда украинцы начали массово подавать документы на биометрические паспорта, и за месяц их выдали около 300 тыс. Вследствие ажиотажа образовались очереди в отделениях выдачи документов.

Старые (небиометрические) загранпаспорта с действующими шенгенскими визами будут действовать и дальше.

Ездить можно будет на 90 дней в течение каждых полугода в бизнес, туристических, семейных и учебных целях, а также для участия в выставках и конференциях.

В то же время, например, для длительного обучения в странах ЕС нужно будет получать долгосрочную визу.

Также безвизовый режим не будет предоставлять украинцам права работать в ЕС и получать за это заработную плату. При трудоустройстве нужно будет возвращаться в Украину и получать рабочую визу.

Что будут спрашивать?

При въезде в Шенгенскую зону пограничники будут интересоваться целью поездки и местом жительства. Для этого будут просить показать соответствующие документы (приглашение от родственников, знакомых или на конференцию, билеты на события или бронирование отеля).

Также при въезде могут попросить предоставить подтверждение наличия средств.

Обычно для этого используется выписка с банковского счета, предъявление наличных денег или платежной карточки с приблизительным расчетом 50 долларов в сутки.

Нужно иметь страховой полис и быть в состоянии подтвердить планы вернуться в Украину (обратный билет).

Все эти документы пограничники стран ЕС иногда просят показать и сейчас, при наличии шенгенской визы.

28 марта безвизовый режим заработал для граждан Грузии. По предварительным данным грузинского парламентского комитета по евроинтеграции, за первый месяц работы режима ним воспользовались 11 600 граждан.

При этом только 26 грузин за это время не пустили в Шенгенскую зону.