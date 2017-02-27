Совет ЕС одобрил введение безвизового режима с Грузией

Совет Евросоюза одобрил введение безвизового режима для граждан Грузии. Согласованный советом документ позволяет гражданам страны приезжать в ЕС без получения виз на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода, пишет Русская служба Би-би-си.

Документ теперь должны подписать Совет ЕС и Европейский парламент. После этого его текст должен быть опубликован в официальном журнале ЕС. Через 20 дней после этого безвизовый режим вступит в силу.

Это значит, что раждане Грузии смогут посещать ЕС без визы в туристических, семейных и деловых целях. Однако сделать это смогут толькот те, у кого есть биометрические паспорта.

Безвизовый режим не будет распространяться на Великобританию и Ирландию, где эти вопросы регулирует национальное законодательство.

Европарламент одобрил введение безвизового режима 2 февраля этого года.

Переговоры о введении безвизового режима между ЕС и Грузией начались еще в 2012 году. Одной из главных преград был механизм приостановки безвизового режима, о котором страны-участницы ЕС договорились в начале декабря.

Этот механизм должен работать в чрезвычайных ситуациях и начнет действовать одновременно с введением безвизового режима. Потребовать приостановки безвизового режима может любая из стран ЕС или Еврокомиссия.