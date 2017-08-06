Совбез ООН расширил санкции против КНДР в связи с запусками ракет

Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию, расширяющую санкции против КНДР. Решение принято после проведения Пхеньяном двух запусков межконтинентальных баллистических ракет.

Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР железной руды, свинца, угля и морепродуктов, заморозку счетов Банка внешней торговли КНДР, а также запрет для северокорейских морских судов входить в порты.

Страны-члены ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Резолюция также предусматривает санкции против лиц, связанных с северокорейской ядерной программой.

Президент США Дональд Трамп выразил "признательность" России и Китаю, входящих в Совбез, за поддержку ограничительных мер. По подсчетам американской стороны, которая предложила резолюцию, выполнение ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 млрд долларов, втрое.

Пхеньян в июле провел два испытания, заявив, что теперь вся территория США находится в зоне поражения северокорейских ракет. В то же время эксперты отмечают, что ракеты КНДР по большей части не могут точно попадать в цель.

США и соседи Северной Кореи осудили испытания ракет КНДР. Президент США Дональд Трамп назвал последний запуск безрассудным и опасным поступком северокорейского режима, а госдепартамент США призвал ужесточить санкции ООН против КНДР.

Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) могут выходить далеко за пределы атмосферы Земли. Использование крутых траекторий с большими высотами позволяет Северной Корее избегать пролета ракет над соседними странами.

Несмотря на продолжающиеся испытания, некоторые эксперты полагают, что у Севера пока еще нет возможности минимизировать ядерную боеголовку до размера, который бы позволил монтировать ее на ракету большой дальности, а также обеспечивать ее надежную доставку к цели.

Другие, однако, считают, что, судя по тому, как идут дела, Пхеньян может преодолеть эти проблемы и в течение 5-10 лет создать ядерное оружие, которое может быть использовано для удара по США.