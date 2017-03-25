Совбез ООН принял историческую резолюцию по защите культурного наследия

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова выступила на открытом брифинге Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на тему ”Поддержание международного мира и безопасности: уничтожение и незаконный оборот объектов культурного наследия террористическими группировками и в условиях вооружённого конфликта”. В ходе брифинга Совбез единогласно принял Резолюцию 2347 о защите культурного наследия.

”Целенаправленное уничтожение наследия является военным преступлением. Оно стало тактикой ведения войны, призванной расколоть общество в долгосрочной перспективе посредством стратегии культурной чистки. Именно поэтому защита культурного наследия — это не только вопрос культуры, это императив безопасности, неразрывно связанный с защитой человеческих жизней”, — заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, выступая в поддержку резолюции в Совете Безопасности ООН.

”Одержать победу над насильственным экстремизмом нельзя только силой оружия. Для построения мира также требуются культура, образование, охрана и передача наследия будущим поколениям. Вот главный посыл этой исторической резолюции”, — добавила Ирина Бокова

Выступление Генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой перед государствами-членами Совета Безопасности ООН стало первым в истории случаем, когда Генеральный директор Организации был приглашен на заседание Совета. Брифинг под председательством Великобритании был проведен по инициативе Франции и Италии.

Генеральный директор также добавила, что с момента принятия Советом Безопасности ООН Резолюции 2199 в 2015 году, запрещающей торговлю культурными ценностями Ирака и Сирии, в настоящее время предпринимаются усилия по перекрытию террористам финансовых потоков, поступающих от незаконной продажи культурных ценностей.

В рамках глобального движения, инициированного ЮНЕСКО, около 50 стран усовершенствовали свое законодательство и обмениваются информацией и данными в целях ликвидации каналов незаконной торговли артефактами и содействия реституции культурных ценностей.

”ЮНЕСКО, Интерпол, Управление ООН по наркотикам и преступности, таможенные службы, частный сектор и музеи укрепляют сотрудничество и координацию последующих действий”, — заявила Генеральный директор ЮНЕСКО.

Командующий корпусом итальянских карабинеров Фабрицио Паррулли и группа специалистов кампании ВместеВоИмяНаследия представили последние данные о незаконном обороте культурных ценностей. Согласно этим данным, начиная c 1969 года, в рамках борьбы с финансированием преступной деятельности вооруженными силами Италии было изъято 800 тысяч артефактов.

Резолюция 2347 стала первой в истории резолюцией Совета Безопасности ООН, направленной на защиту культурного наследия. Единодушная поддержка данной резолюции отражает признание важности охраны наследия в целях поддержания мира и безопасности. ЮНЕСКО обладает широким спектром различных инструментов, имеющих жизненно важное значение для обеспечения охраны культурного наследия.