Совбез ООН отклонил резолюцию РФ с осуждением удара по Сирии

В документе Россия предлагала осудить "агрессию против Сирии со стороны США и их союзников в нарушение международного права и устава ООН". Авторы проекта "требуют, чтобы США и их союзники немедленно и безотлагательно прекратили агрессию против Сирии", а также призывают "отказаться от дальнейшего использования силы в нарушение международного права и Устава ООН". Кроме того, как передает Reuters, проект резолюции требовал обеспечить условия для завершения расследования миссии ОЗХО по установлению фактов в Сирии - речь идет о расследовании химатаки в Думе.

В ходе экстренного заседания Совбеза, созванного по инициативе России, постпред Василий Небензя призывал к сдержанности и укорял США за "вопиющее пренебрежение к международному праву".

Постпред США Никки Хейли на это заявила, что Соединенные Штаты несколько раз выступали за дипломатическое решение сирийского вопроса путем принятия резолюций в СБ ООН, а усилия были подорваны во многом из-за России: "Мы давали дипломатии несколько шансов. Шесть раз - именно столько раз Россия отклонила резолюции СБ ООН".

Хейли добавила, что если "сирийский режим будет достаточно глуп", чтобы применить химоружие снова, ответ США не заставит себя ждать: "Президент (Трамп) сказал, что если будут новые атаки, то мы готовы действовать".

В ночь на субботу президент США Трамп отдал приказ нанести удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе, когда погибли десятки мирных жителей. Он выступил со специальным обращением к нации. Россию и Иран он назвал странами, "наиболее ответственными" за поддержку режима Асада. Вместе с США удары наносили Великобритания и Франция. По официальным данным Пентагона, были поражены три объекта, которые военные посчитали связанными с сирийской программой создания химического оружия. Это командный пункт, склады, а также научно-исследовательский институт.