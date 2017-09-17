Совбез ООН обсудит борьбу с распространением оружия массового уничтожения

Совет безопасности ООН по инициативе США 21 сентября проведет заседание высокого уровня по борьбе с распространением оружия массового уничтожения, передает Gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости”.

”Ожидается, что СБ ООН рассмотрит ход выполнения соответствующих резолюций Совета, меры по его улучшению, а также практические шаги по воздействию на государства, нарушающие данные решения”, — заявил он.

Отмечается, что встреча состоится в 15.30 по нью-йоркскому времени (22.30 мск).

Ранее верховный представитель Евросоюза по внешним делам Федерика Могерини выступила с заявлением, в котором потребовала от КНДР прекратить испытания ядерного оружия.