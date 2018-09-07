07.09.2018, 08:10

Совбез ООН обсудил новые данные по делу Скрипалей

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Deutsche Welle
EST
ÜRO
ÜROFoto: Mary Altaffer, AP

Британский постпред при ООН заявила, что Лондон будет использовать все возможности для привлечения к ответственности обвиняемых в отравлении Скрипалей. Постпред РФ при ООН назвал выводы Лондона "русофобскими фантазиями".

Лондон готов предоставить членам Совбеза ООН копии снимков, на которых изображены в Лондоне и Солсбери подозреваемые в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом в четверг, 6 сентября, заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс на заседании Совета Безопасности ООН, созванном по инициативе британских властей. Ранее в МИД РФ выразили сомнения в подлинности фотографий, на которых изображены россияне, причастные к делу Скрипалей.

По словам Пирс, если двое подозреваемых выедут за пределы России, то Лондон "будет использовать любую возможность, чтобы задержать их, экстрадировать и привлечь к ответственности в Великобритании". Она напомнила, что Великобритания добилась выдачи европейского ордера на арест двух россиян, и пообещала, что скоро эти люди будут объявлены в розыск по линии Интерпола. При этом постпред подчеркнула, что осознает, что добиться их выдачи из России невозможно.

В связи с событиями в Солсбери постпред Великобритании призвала международное сообщество отстаивать "законы, нормы и институты, которые уберегают граждан от химического оружия и защищают их от угрозы враждебного иностранного вмешательства".

Небензя: Выводы Лондона — "русофобские фантазии"

В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя "призвал британскую сторону к сдержанности", назвав сделанные в Лондоне выводы по делу Скрипалей и предъявленные обвинения "русофобскими фантазиями". По его словам, публикация Лондоном доклада по "делу Скрипалей" связана с готовящейся провокацией с применением боевиками совместно с "Белыми касками" химического оружия в сирийском Идлибе.

Небензя подтвердил готовность российской стороны к сотрудничеству с британскими правоохранительными органами и заявил, что РФ по-прежнему настаивает на предоставлении консульского доступа к Сергею и Юлии Скрипаль.

Хейли: РФ отвлекает внимание от своей ответственности

Представитель США при ООН Никки Хейли назвала расследование британской полиции тщательным и объективным. По ее словам, "все должны быть напуганы до дрожи в связи с результатами этого расследования". Хейли обвинила Москву в "попытках отвлечь внимание от того, что она несет ответственность за произошедшее (в Солсбери — Ред.)". По мнению американского постпреда, задача мирового сообщества — помочь Лондону найти подозреваемых в нападении в Солсбери.

Британская полиция назвала имена подозреваемых

Британская полиция 5 сентября назвала имена двух россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые обвиняются в попытке убийства экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По мнению британских следователей, эти имена являются псевдонимами. Выступая 5 сентября в парламенте, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что расследование пришло к выводу, что подозреваемые являются "сотрудниками российской военной разведки, известной как ГРУ".

Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери. 12 марта Тереза Мэй заявила, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", разработанным в России. В Москве отвергают все обвинения.

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