07.09.2018, 08:10

Совбез ООН обсудил новые данные по делу Скрипалей

 (21)
Deutsche Welle
EST
ÜRO
ÜROFoto: Mary Altaffer, AP

Британский постпред при ООН заявила, что Лондон будет использовать все возможности для привлечения к ответственности обвиняемых в отравлении Скрипалей. Постпред РФ при ООН назвал выводы Лондона "русофобскими фантазиями".

Лондон готов предоставить членам Совбеза ООН копии снимков, на которых изображены в Лондоне и Солсбери подозреваемые в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом в четверг, 6 сентября, заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс на заседании Совета Безопасности ООН, созванном по инициативе британских властей. Ранее в МИД РФ выразили сомнения в подлинности фотографий, на которых изображены россияне, причастные к делу Скрипалей.

По словам Пирс, если двое подозреваемых выедут за пределы России, то Лондон "будет использовать любую возможность, чтобы задержать их, экстрадировать и привлечь к ответственности в Великобритании". Она напомнила, что Великобритания добилась выдачи европейского ордера на арест двух россиян, и пообещала, что скоро эти люди будут объявлены в розыск по линии Интерпола. При этом постпред подчеркнула, что осознает, что добиться их выдачи из России невозможно.

В связи с событиями в Солсбери постпред Великобритании призвала международное сообщество отстаивать "законы, нормы и институты, которые уберегают граждан от химического оружия и защищают их от угрозы враждебного иностранного вмешательства".

Небензя: Выводы Лондона — "русофобские фантазии"

В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя "призвал британскую сторону к сдержанности", назвав сделанные в Лондоне выводы по делу Скрипалей и предъявленные обвинения "русофобскими фантазиями". По его словам, публикация Лондоном доклада по "делу Скрипалей" связана с готовящейся провокацией с применением боевиками совместно с "Белыми касками" химического оружия в сирийском Идлибе.

Небензя подтвердил готовность российской стороны к сотрудничеству с британскими правоохранительными органами и заявил, что РФ по-прежнему настаивает на предоставлении консульского доступа к Сергею и Юлии Скрипаль.

Хейли: РФ отвлекает внимание от своей ответственности

Представитель США при ООН Никки Хейли назвала расследование британской полиции тщательным и объективным. По ее словам, "все должны быть напуганы до дрожи в связи с результатами этого расследования". Хейли обвинила Москву в "попытках отвлечь внимание от того, что она несет ответственность за произошедшее (в Солсбери — Ред.)". По мнению американского постпреда, задача мирового сообщества — помочь Лондону найти подозреваемых в нападении в Солсбери.

Британская полиция назвала имена подозреваемых

Британская полиция 5 сентября назвала имена двух россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые обвиняются в попытке убийства экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По мнению британских следователей, эти имена являются псевдонимами. Выступая 5 сентября в парламенте, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что расследование пришло к выводу, что подозреваемые являются "сотрудниками российской военной разведки, известной как ГРУ".

Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери. 12 марта Тереза Мэй заявила, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", разработанным в России. В Москве отвергают все обвинения.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Читательница: в Тартуском суде меня не смогли обслужить на русском языке — что делать?

07.09.2018
В редакцию Delfi обратилась читательница, которая жалуется, что не смогла подать иск в суд в Тарту, потому что никто из работников не говорил по-русски. В суде говорят, что женщина ушла прежде, чем ей успели предложить услуги переводчика.
Подробнее

Почему в таллиннских автобусах в жару не работал кондиционеры?

07.09.2018
"Я хотела бы пожаловаться на таллиннские автобусы. Была жара, и ездить в них было просто невозможно. Не так давно ведь закупили новые автобусы, кажется, итальянские, которые как раз предназначены для жаркого климата, но дышать в них просто нечем! По идее, в них должны быть установлены кондиционеры, но никто их никогда не включает. Открывающихся окон либо нет вообще, либо очень мало, из-за чего в автобусах страшная жара и духота. Как-то обратилась к водителю, чтобы он включил кондиционер, а он ответил, что ничего не работает. Почему так происходит? Куда жаловаться?" — возмущается читательница "МК-Эстонии" Лариса.
Подробнее



МНЕНИЕ: Почему в России невозможны фестивали мнений?

07.09.2018
В Балтийских странах сложилась традиция ежегодных дискуссионных фестивалей, которые проводятся летом в каком-нибудь небольшом городе, в исторических и природных ландшафтах. В Эстонии это Arvamusfestival, в Латвии — Lampa, в Литве — ”Пикник свободы”.
Подробнее


-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €

В волости Тойла из-за выбежавшего на дорогу лося столкнулись BMW и Audi: пострадали четыре человека

07.09.2018
В четверг вечером в Ида-Вирумаа в волости Тойла на шоссе Таллинн-Нарва произошло тяжелое ДТП, в котором столкнулись два автомобиля, которые пытались избежать столкновения с выбежавшим на дорогу лосем.
Подробнее

Ситуация на границе улучшилась: информация о нововведениях РФ стала доходить до водителей

06.09.2018
В течение суток с таможенного пункта в Ивангороде были вынуждены вернуться в Эстонию десятки купленных в лизинг автомобилей с эстонскими номерами. Сумма залога за временный ввоз в Россию лизингового автомобиля достигает 15 тысяч евро - таковы новые российские таможенные правила.
Подробнее

Совбез ООН обсудил новые данные по делу Скрипалей

07.09.2018
Британский постпред при ООН заявила, что Лондон будет использовать все возможности для привлечения к ответственности обвиняемых в отравлении Скрипалей. Постпред РФ при ООН назвал выводы Лондона "русофобскими фантазиями".
Подробнее

Президент Кальюлайд призналась, что была жертвой дискриминации, и объяснила, почему ее супруга редко видят

06.09.2018
Вчера вышел в эфир первый эпизод нового сезона передачи "Pealtnägija", гостем которого стала президент Керсти Кальюлайд. Среди прочего она призналась Михкелю Кярмасу, что тоже была жертвой гендерной дискриминации.
Подробнее