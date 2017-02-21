Совбез ООН начал заседание с минуты молчания в память о Чуркине

Совет Безопасности ООН начал заседание с минуты молчания в память о постпреде России Виталии Чуркине, передает РИА ”Новости”.
Уточняется, что Совбез проводит открытое заседание по теме конфликтов в Европе. Встречу открыл постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.
”Как председатель Совета Безопасности, я объявляю минуту молчания в связи с кончиной Виталия Чуркина”, — сказал он.
Россия на заседании представлена исполняющим обязанности постпреда России при ООН Петром Ильичевым.
Постпред России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке 20 февраля на 65-м году жизни.
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