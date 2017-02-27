Сотрудников Белого дома попросили сдать телефоны на проверку из-за постоянных утечек в СМИ

Из-за многочисленных утечек конфиденциальной информации в прессу сотрудников аппарата Белого дома призвали предоставить свои телефоны для служебной проверки. По данным портала Politico, инициатором этой идеи стал пресс-секретарь администрации Шон Спайсер.

Источник издания рассказал, что несколько дней назад Спайсер созвал всех коллег, отвечающих за общение со средствами массовой информации, и выразил им свое разочарование в связи с постоянными утечками важных данных. После этого он попросил всех присутствующих сдать свои телефоны, чтобы подтвердить, что им нечего прятать.

Как отмечается, предварительно Спайсер согласовал задуманное с юридическим консультантом Белого дома Доном Макгэном. Последний направил на мероприятие своих представителей для оказания помощи в процессе.

Согласно американскому законодательству, сотрудникам Белого дома запрещено использовать мессенджеры, которые отправляют зашифрованную информацию, после чего полностью удаляют ее с устройства. В будущем под аналогичные служебные проверки будет попадать и другая электроника, которой пользуются представители администрации.

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Источник Politico добавил, что Спайсер в конце собрания заявил: если информация о проверках попадет в прессу, у его сотрудников "будут большие проблемы".

Отметим, что лишь несколькими днями ранее пресс-секретарь Госдепартамента Марк Тонер подчеркивал важность защиты конфиденциальных сведений от "неавторизованного разглашения": "Это то базовое понимание ситуации, с которым сотрудники приходят на госслужбу. Это также условие найма на работу, поскольку неправильное обращение с информацией ставит под вопрос их (сотрудников) благонадежность".

Поводом для этого заявления стал тот факт, что в прессу попал документ ведомства о важности борьбы с утечками информации.

Газета The Washington Post сообщала, что в Госдепе из-за постоянных утечек протоколы встреч госсекретаря Рекса Тиллерсона теперь предоставляются ограниченному кругу сотрудников. Также сокращен список лиц, допущенных к ежедневному утреннему совещанию у главы ведомства. Помимо этого, чиновники обращаются к руководству с вопросами лично или по телефону, а не по электронной почте.