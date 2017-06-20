Сотрудники ведомств ЕС погибли в теракте в Мали

Брюссель сообщил о двух своих сотрудниках, убитых террористами, которые 18 июня напали на гостиничный комплекс в Мали. Ответственность взяла на себя группировка, близкая к "Аль-Каиде".

В результате нападения на популярный у иностранцев туристический комплекс "Кангаба" в Мали погибли не менее девяти человек. Среди них — представитель миссии ЕС по обучению сил безопасности в Мали из Португалии и местная сотрудница делегации Евросоюза. Эти сведения подтвердила в понедельник, 19 июня, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини. По данным малийских властей, среди погибших также четверо нападавших. Восемь человек пострадали. В связи с атакой были арестованы трое подозреваемых.

Связанная с террористической организацией "Аль-Каида" группировка взяла на себя ответственность за теракт, целью которого было дать понять западным туристам, что они нигде не могут считать себя в безопасности, передает агентство dpa со ссылкой на текст заявления группировки.

Последний раз крупная террористическая атака в Мали произошла в ноябре 2015 года, когда исламистская группировка "Аль-Мурабитун", которую возглавлял алжирский террорист Мохтар Бельмохтар, взяла на себя ответственность за нападение на отель Radisson Blu в Бамако. В результате 170 человек были взяты в заложники, около 20 человек погибли, среди них шесть россиян.