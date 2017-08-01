Сотрудникам посольства США в России досрочно закрыли доступ к резиденции

Сотрудники посольства США в России два дня не могут попасть в здание посольской дачи в Серебряном бору. Ранее МИД РФ объявил об изъятии дачи и сокращении численности американских дипломатов в рамках ответных мер Москвы на антироссийские санкции Вашингтона.

При этом в Кремле заверяли, что сотрудникам американского посольства в Москве было предоставлено достаточно времени, чтобы покинуть страну.

"Все верно, доступ закрыт как вчера, так и сегодня", — подтвердила журналистам пресс-секретарь посольства Мария Олсон в ответ на просьбу подтвердить информацию о том, что представители США не могут попасть в здание (цитата по "Интерфакс"). "Мы не можем попасть на дачу, чтобы забрать оставшиеся там вещи", — добавила она.

При этом официальный представитель американской дипмиссии признала, что у нее нет информации о том, остался ли у сотрудников посольства США в РФ доступ к складскому помещению на Дорожной улице в Москве.

По данным агентства Reuters, пяти машинам с дипломатическими номерами, в том числе грузовику, 31 июля было запрещено проехать на территорию дачи в Серебряном бору. Власти РФ обещали оставить американским дипломатам доступ к даче до 1 августа.

Днем, 31 июля, Олсон сообщила о том, что из-за высылки сотрудников дипломатической миссии из РФ в рамках ответных действий Москвы на расширение антироссийских санкций посольство США в России ожидает возможное "снижение оперативности" — например, по вопросам выдачи виз в Соединенные Штаты.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что Россию покинут 755 американских дипломатов. К 1 сентября 2017 года, согласно распоряжению главы государства, штат всех дипломатических представительств США в России должен быть сокращен до 455 сотрудников.

На прошлой неделе МИД России объявил, что отбирает у американских дипломатов дачу в Серебряном Бору, а также сокращает численность персонала в посольстве США до паритетного с российским. С учетом того, что в Вашингтоне работают более 400 российских сотрудников, для американского посольства в Москве это означает досрочный отзыв более 700 сотрудников, а также членов их семей.

Решение приостановить использование всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору стало ответом на санкционные меры, введенные предыдущей администрацией США в конце 2016 года, на фоне принятия американским сенатом законопроекта о новых санкциях против РФ. Проект ждет подписи президента Дональда Трампа.

В декабре 2016-го прежняя администрация США, возглавляемая Бараком Обамой, объявила персонами нон грата 35 сотрудников посольства РФ в Вашингтоне и Генерального консульства в Сан-Франциско в ответ на враждебную кампанию против американских дипломатов в Москве. Россиян выслали из страны. При этом были закрыты две дипломатические дачи РФ в штатах Нью-Йорк и Мэриленд, якобы использовавшиеся россиянами в целях разведки. Доступ всему российскому персоналу к этим загородным комплексам закрыли 30 декабря.