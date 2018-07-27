27.07.2018, 11:24

Состояние Кобзона оценивают как тяжелое

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rus.delfi.ee
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Jossif Kobzon
Jossif KobzonFoto: Iliya Pitalev, Sputnik

Первый замглавы комитета Госдумы по культуре 80-летний певец Иосиф Кобзон находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник в Госдуме.

Ранее несколько СМИ сообщили о госпитализации депутата.

Собеседник агентства также выразил уверенность в том, что Кобзон поправится. "Он сильный и всегда побеждает", — сказал собеседник.

Источник уточнил, что Кобзон, у которого в 2005 году диагностировали рак, сейчас проходит курс химиотерапии.

В июне СМИ уже сообщали о госпитализации певца. По информации прессы, речь шла о плановом обследовании. Сам Кобзон комментировать эти сообщения не стал. Его сестра позже рассказала РИА Новости, что ничего серьезного не было — речь шла лишь вирусной инфекции.

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