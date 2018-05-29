Сорос предрек миру новый глобальный кризис

Финансист Джордж Сорос заявил, что текущая глобальная политика может спровоцировать очередной крупный финансовый кризис. Об этом пишет The Financial Times.



По словам миллиардера, Евросоюз столкнулся с тремя ключевыми проблемами: проблема с беженцами, территориальная дезинтеграция и политика жесткой экономии, вызванная финансовом кризисом, который ”помешал экономическому развитию Европы”.

”ЕС находится в экзистенциальном кризисе. Все, что могло пойти не так, пошло не так”, — сказал Сорос.

Он также отметил, что выход США из ядерной сделки с Ираном и неопределенность, возникшая с пошлинами, нанесут ущерб экономике Европы, особенно Германии.

”Мы можем столкнуться с еще одним серьезным финансовым кризисом”, — добавил Сорос.