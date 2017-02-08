Сооснователь ”Шалтая-Болтая” рассказал "Дождю" о методах взлома почты чиновников

Один из основателей хакерской группировки ”Шалтай-Болтай” Александр Глазастиков сегодня дал в Таллинне Ксении Собчак интревью. Он рассказал о методах, которые использовались для взлома электронной почты высокопоставленных чиновников, сообщает "Дождь".

По словам Глазастикова, всю информацию он получал от другого основателя проекта Владимира Аникеева в виде скачанного архива электронной почты. Для сбора информации Аникеев не использовал так называемее ”лжесоты” или подставные сети Wi-Fi в кафе, куда ходят чиновники, объяснил Глазастиков.

По словам Глазастикова, по интересующим электронным адресам отправлялась фишинговая рассылка, с помощью которой добывались пароли от почтовых ящиков. Причем занимались этим анонимные хакеры, которые работали за вознаграждение.

По его словам, Аникеев также рассказывал ему о своих источниках в администрации президента, не уточняя, с кем именно он поддерживает контакт.

Сегодня Ксения Собчак приехала в Таллинн, чтобы взять интервью у Глазастикова, который хочет попросить в Эстонии политическое убежище.

Полное интервью Александра Глазастикова будет показано в программе ”Собчак” в четверг, 8 февраля на телеканале "Дождь".