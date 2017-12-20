Собчак: в случае возвращения Крыма Украине в России начнется гражданская война

Российская телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении побороться за пост президента РФ, считает, что в случае возвращения оккупированного Крыма Украине в России начнется гражданская война.

Об этом Собчак сказала в ходе общения с украинскими журналистами, передает УНИАН.

”Ситуация с Крымом уже произошла, и любой политик, который скажет, что просто вернем это Украине, обманывает. Это невозможно, это популизм… Вот Россия говорит: Крым теперь не наш, из Донбасса мы уходим. Что будет дальше? Наступит гражданская война. На мой взгляд, это очевидно”, — считает она.

По ее словам, ”любой человек, который является политиком в РФ, сегодня не может прийти сюда и сказать: мы будем возвращать этих людей и Крым в Украину. Это невозможно сделать, и сделать так может только диктатор”.

Как подчеркнула Собчак, в течение нескольких лет после смены власти в России должен пройти референдум, признанный на международном уровне. При этом, заявила она, возвращение Крыма до этого международного референдума — ”нереальная история” и возвращение к статус-кво — ”невозможная история”.

”Крайне сложный вопрос. По международному праву Крым — украинский. Там живут люди, и мы должны признать факт, что те, кто там живет, относятся к Украине с опаской. Это должна признать и сама Украина. И мы должны вместе решать, что мы будем делать с двумя миллионами людей”, — уверена Собчак. ”Решили забрать, а потом отдать — невозможно”, — сказала она.

По ее мнению, размышлять сейчас о статусе Крыма неконструктивно. При этом Собчак считает, что санкции на Россию наложили не после аннексии Крыма, а после атаки на рейс МН17.