Собчак: Сталин уничтожил русский мир

Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о планах баллотироваться в президенты России, заявила, что советский лидер Иосиф Сталин ”уничтожил русский мир”. Об этом она написала в своем инстаграме, передает Gazeta.ru.

По словам Собчак, Сталин ”уничтожал самых лучших, самых умных, самых смелых людей”.

”Это по сути полномасштабный геноцид русского народа. Сталин уничтожил русский мир, который нам так и не удалось восстановить. Ничего неоднозначного в Сталине нет”, — сказала она.

Также она заявила, что Сталин ”сделал все, чтобы отбросить страну на столетие назад”.

Ранее Собчак предложила убрать тело Владимира Ленина с Красной площади.