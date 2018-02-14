Собчак просит Верховный суд запретить Путину баллотироваться на выборах

Телеведущая Ксения Собчак, наряду с другими претендентами баллотирующаяся на пост президента РФ, подала в Верховный суд иск, в котором попросила вычеркнуть из списка кандидатов Владимира Путина. По ее мнению, он не имеет права быть президентом в четвертый раз. В суде подтвердили получение иска.

О том, что Собчак подала в Верховный суд иск об отмене регистрации кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах этого года, рассказала РБК пресс-секретарь журналистки Ксения Чудинова.

По мнению Собчак, Путин не может быть кандидатом, поскольку он уже не единожды занимал должность президента. Это она и указала в исковом заявлении, напомнив, что, помимо трех предыдущих сроков, с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года Путин исполнял обязанности главы государства после отставки Бориса Ельцина.

В заявлении телеведущей указано, отмечает "Медуза", что в 2012 году Владимир Путин договорился с Дмитрием Медведевым о "временной уступке должности президента РФ с обязательством вернуть ее обратно по истечении оговоренного срока". Такая договоренность, полагает Собчак, не что иное, как "злоупотребление правом путем обхода закона".

На заявление Собчак отреагировал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев, который подчеркнул, что запретов на участие действующего главы государства в очередных президентских выборах на данный момент нет. Булаев предположил, что Собчак действует в данной ситуации на эмоциях и не будет подавать жалобу на участие Путина в выборах в Верховный суд РФ.

Согласно статье 81 Конституции России, один и тот же человек не может занимать должность президента страны более двух сроков подряд. Путин был президентом два срока с 2000-го по 2008 год, затем четыре года возглавлял правительство, а в 2012 году снова занял пост главы государства. При этом к выборам 2012 года был изменен закон — президентский срок увеличили с четырех до шести лет.

В ноябре с Владимиром Путиным собирался судиться оппозиционер Алексей Навальный: он просил суд признать незаконными действия президента, связанные, по его мнению, с массовыми отказами местных властей в разных городах согласовывать митинги в поддержку оппозиционера. Тверской суд Москвы отказался рассматривать иск Навального.