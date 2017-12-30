Собчак пожаловалась в ЦИК на агитационный ролик о Путине с девочкой

Российская телеведущая Ксения Собчак пожаловалась в ЦИК на агитационный ролик "Единой России" о Путине с маленькой девочкой и Дедом Морозом.

В штабе Собчак говорят, что ролик нарушает целый ряд статей законов о выборах. Видео оперативно удалили с официального канала партии в YouTube. В ролике маленькая девочка просила Деда Мороза сделать Путина президентом России. Тот отвечал, что получает много таких просьб.

В штабе Собчак от ЦИКа и Генпрокуратуры требуют "установить, является ли размещенный на видеоканале партии "Единая Россия" ролик агитационным материалом, с последующим обращением в органы внутренних дел (полиции) для привлечения виновных к административной ответственности и пресечению административного правонарушения и незаконной агитационной деятельности".

Юристы Собчак утверждают, что ролик "нарушает сразу несколько законов: федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" и "О выборах президента РФ", а также содержит "признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.11 Кодекса об административных правонарушениях". Данная статья КоАП устанавливает наказание за привлечение к предвыборной агитации несовершеннолетних.

Также штаб Собчак просит прокуратуру "провести проверку действий непосредственных организаторов и исполнителей по привлечению к предвыборной агитации лиц, не достигших возраста 18 лет на день голосования, изготовления, демонстрации агитационных материалов с использованием изображений и высказываний таких лиц в агитационных материалах".

В ЦИКе РИА "Новости" заявили, что ролик не видели и готовы рассмотреть жалобу кандидата Собчак.

"Единая Россия" на съезде приняла решение поддержать на выборах Путина, который баллотируется на новый срок в качестве самовыдвиженца. Он уже подал документы в ЦИК, после чего комиссия разрешила ему открыть специальный избирательный счет, чтобы начать сбор подписей. Выборы пройдут 18 марта