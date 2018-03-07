Собчак попала в украинские черные списки за Крым

Пресс-секретарь Ксении Собчак Ксения Чудинова заявила РБК, что внесение кандидата в президенты в список украинского сайта ”Миротворец” не будет препятствием для ее возможной поездки в Крым.

Ранее в базе ”Миротворца” появились фамилия Ксении Собчак и анкета с ее данными. Как сообщается на украинском сайте, российский политик и журналист совершила ”сознательное нарушение государственных границ Украины” во время своей поездки в Крым в апреле 2014 года.

Накануне, 6 марта, в эфире радиостанции ”Эхо Москвы” Собчак заявила, что направила в украинское посольство заявление с просьбой разрешить ей посетить Крым. ”Если я поеду в Крым, то только через украинскую территорию. Я считаю, что это правильно будет”, — сказала она. На вопрос журналиста, считает ли она крымчан российскими избирателями, политик ответила, что поедет ”к людям, которые там живут”, в частности, для того, чтобы поговорить с крымскими татарами, ”которые очень недовольны во многом той ситуацией, которая там складывается”.

После этого депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская написала в своем профиле во ”ВКонтакте”, что в заявлении Собчак о просьбе посетить Крым есть признаки непризнания территориальной целостности России. Она также добавила, что Собчак посетила Крым в апреле 2014 года: по словам депутата, Собчак была ”в том числе и у меня в гостях, сразу после возвращения Крымского полуострова в состав России, и тогда никакого разрешения не спрашивала у киевских властей (то есть последовательности в действиях кандидата не предвидится)”.

Погранслужба Украины заявила, что проверит информацию о поездке Собчак в Крым без согласия Киева. Министр иностранных дел страны Павел Климкин отметил, что просьба Собчак разрешить въезд в Крым свидетельствует о ”политической шизофрении”.

Сотрудник пресс-службы штаба Собчак Александр Белановский добавил, что у кандидата нет плана с датой и программой посетить Крым. ”Как Ксения и сказала в интервью, это будет возможно с официального письменного согласия Украины и после получения такого ответа на наш запрос”, — пояснил он РБК.

Ксения Собчак является кандидатом в президенты РФ от партии ”Гражданская инициатива”. Вместе с ней за пост главы государства борются лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель Партии роста Борис Титов, кандидат от ”Российского общенародного союза” Сергей Бабурин, председатель ЦК партии ”Коммунисты России” Максим Сурайкин, председатель федерального политкомитета партии ”Яблоко” Григорий Явлинский и действующий президент Владимир Путин.