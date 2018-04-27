Собчак опровергла планы поехать в Крым

Телеведущая Ксения Собчак опровергла информацию о планах поехать в Крым в ближайшем будущем. Об этом сообщает портал телеканала "Дождь".

"Сейчас в Крым я не собираюсь, и давно уже об этом сообщила г-ну (журналисту Дмитрию) Ольшанскому и прочим сильно заинтересованным лицам. Тем более что моим друзьям уже сообщили, что местные власти , узнав о моих встречах с активистами там, запугивают всех тем, что мое посещение грозит „неконтролируемыми провокациями". Но мы -то знаем кто их контролирует, провокации?" — заявила Собчак.

В конце марта Ольшанский написал на своей странице в фейсбуке, что Собчак намерена приехать в Крым 28 апреля для участия в закрытой деловой конференции.

Издание "Крыминформ" подтверждало эту информацию. По его данным, существовали "негласные договоренности о том, что украинские власти и правоохранительные органы не будут препятствовать поездке Собчак в Крым через территорию Украины". Конференция должна пройти в Алуште 27-29 апреля. В списке гостей Собчак по данным на 1.56 27 апреля (мск) указана. Представители мероприятия сообщили РБК, что телеведущая на мероприятие приедет. Детали ее выступления они раскрывать отказались.