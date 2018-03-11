Собчак обменялась с украинскими властями подозрениями в шизофрении

Кандидат в президенты России Ксения Собчак прокомментировала слова главы МИД Украины Павла Климкина, который назвал ”политической шизофренией” ее просьбу предоставить ей разрешение на въезд в Крым. Свой ответ она разместила на странице в Instagram.

”Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе "сам такой", но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с ее законами (…). У кого из нас шизофрения?” — написала Собчак.

При этом она заявила, что в своем письме указывала, что ”планируемая поездка не носит характера предвыборной агитации”. ”Я не веду в Крыму никакой предвыборной кампании, там не размещаются мои агитационные материалы”, — отметила кандидат в президенты.

Ранее в марте министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал просьбу Собчак разрешить ей посещение Крыма. При этом он отметил, что ”придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым — это позитив”.

Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова, в свою очередь, заявила, что Киев может запретить Собчак въезд на территорию Украины в течение пяти лет. После этого Собчак внесли в базу данных сайта ”Миротворец”. По мнению авторов сайта, она сознательно нарушала законы Украины во время поездки в Крым в 2014 году.

О своем обращении Собчак рассказала 6 марта. ”Если я поеду в Крым, то только через украинскую территорию. Я считаю, что это правильно”, — заявила она. Ранее кандидат в президенты отказывалась от агитации на полуострове и предложила провести там новый референдум, подчеркнув, что, с точки зрения международного права, территория принадлежит Украине.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев продолжает считать полуостров своей территорией, которую Россия временно оккупировала.