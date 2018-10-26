Собчак о разговоре с Путиным: он считает, что его обманули и кинули

На телеканале Дождь в передаче "Синдеева" телеведущая Ксения Собчак рассказала о том, как брала интервью у Владимира Путина и почему не верит в миф, что президент не знает о происходящем в стране.
Синдеева: Скажи, пожалуйста, вот когда была тогда встреча Путина после выборов со всеми кандидатами, что ты чувствовала тогда, когда сидела у него за столом?
Собчак: Ну, ты знаешь, я чувствовала… Да ничего особого я не чувствовала. Я чувствовала, что надо решить вопрос, что надо сделать так, чтобы он действительно прочитал этот список, чтобы он обратил внимание на этих людей, донести вот эту информацию важную до него. Мне кажется, что это… Мне было интересно, это был интересный опыт опять же общения в таком формате.
Синдеева: Скажи, когда ты брала для фильма у него интервью, да? Опять же, что ты, я все время хочу с тобой сегодня про чувства, потому что ты девушка разумная, у тебя хорошо соображает голова, что ты чувствовала, когда ты долго с ним разговаривала? Что ты наблюдала?
Собчак: Ему было очень интересно, ему очень нравился разговор, я это видела. Это было приятно. Но я, с другой стороны, понимала, что так должно быть, потому что, понимаешь, нам всем приятно вспоминать свое детство, прошлое и так далее. Дело даже не в геройских поступках. Ему просто было, ну, как? Я тебя сейчас буду спрашивать про 90-ые. Это время молодости, ты будешь вспоминать, как вот вы начали строить ”Серебряный дождь”, как вот, там, Наташа, расскажи, а как вот первый эфир? И глаз начнет гореть. То есть, я задавала ему вопросы, потому что мы делали фильм про папу, и для меня именно этот период был самый важный, про его, по сути дела, молодость, становление. И он хотел об этом говорить, и было видно, что его эта тема очень интересует. У нас было 15 минут. Вместо этого интервью продлилось больше часа, и уже там Дмитрий Песков, говорил все, вам надо заканчивать, он говорил: ”Да нет, подожди, я хочу еще поговорить”. И как-то так.
Синдеева: Вот ты допускаешь ситуацию, что, например, если бы тебе удалось до него достучаться, сесть с ним, не знаю, за бокалом вина, никуда не спешить и так далее, рассказать ему все, что происходит вокруг, чего он не знает, скорее всего, а, может, и знает, ну, или знает из каких-то докладных бумажек. Как ты думаешь, он способен еще это слышать?
Собчак: Ну, я вот не верю в миф, что он вот ничего не знает. Честно могу сказать, я в это не верю. Я думаю, что, конечно, есть вещи, о которых он не знает, это какие-то там перегибы на местах, но система ему понятна. Как она работает, ему тоже ясно. Про самые яркие кейсы он в курсе, и в курсе достаточно глубоко тех или иных вещей. Я думаю, что у него просто точно есть свой ответ на это на все. И, кстати, эта встреча с кандидатами это очень хорошо показала. Потому что начинаешь говорить с ним там про экономику, как Титов, например, или про геополитику, как это делала я и Явлинский. У него есть на это, просто это надо понимать, что есть другая правда. Вот она у него такая. Нам может это не нравиться, но не надо исходить из того, что там сидит человек в облаках, ничего не понимает, и вот он такое творит. У него просто есть свое понимание, что там европейский мир, западный мир, скажем так, играет против России, что они хотят разорвать страну в клочья, что они всегда играли против, хотя он долго пытался найти с ними общий язык. И он реально пытался, мы можем это по фактам посмотреть, поэтому в его голове там желание вступить в НАТО, желание там упрочить с ними отношения экономические, оно было в какой-то момент. Он считает, что его обманули, он считает, что его кинули. Он считает, что Запад повел себя непорядочно. И сейчас он просто отвечает им тем же, что они не понимают по-хорошему, ну, значит, нас вынуждают поступать плохо. И в итоге, понимаете, рай наш. Поэтому у него есть своя логика этих событий. На каждый момент, что ты скажешь, а как же вот свободу Сенцову, он скажет…
Синдеева: А фильм посмотрел в итоге?
Собчак: У меня попросили флешку для просмотра.
Синдеева: Но ты не знаешь реакцию.
Собчак: Пока нет, но, если будет возможность, я обязательно спрошу.