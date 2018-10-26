Собчак о разговоре с Путиным: он считает, что его обманули и кинули

Собчак: Ему было очень интересно, ему очень нравился разговор, я это видела. Это было приятно. Но я, с другой стороны, понимала, что так должно быть, потому что, понимаешь, нам всем приятно вспоминать свое детство, прошлое и так далее. Дело даже не в геройских поступках. Ему просто было, ну, как? Я тебя сейчас буду спрашивать про 90-ые. Это время молодости, ты будешь вспоминать, как вот вы начали строить ”Серебряный дождь”, как вот, там, Наташа, расскажи, а как вот первый эфир? И глаз начнет гореть. То есть, я задавала ему вопросы, потому что мы делали фильм про папу, и для меня именно этот период был самый важный, про его, по сути дела, молодость, становление. И он хотел об этом говорить, и было видно, что его эта тема очень интересует. У нас было 15 минут. Вместо этого интервью продлилось больше часа, и уже там Дмитрий Песков, говорил все, вам надо заканчивать, он говорил: ”Да нет, подожди, я хочу еще поговорить”. И как-то так.

Синдеева: Вот ты допускаешь ситуацию, что, например, если бы тебе удалось до него достучаться, сесть с ним, не знаю, за бокалом вина, никуда не спешить и так далее, рассказать ему все, что происходит вокруг, чего он не знает, скорее всего, а, может, и знает, ну, или знает из каких-то докладных бумажек. Как ты думаешь, он способен еще это слышать?

Собчак: Ну, я вот не верю в миф, что он вот ничего не знает. Честно могу сказать, я в это не верю. Я думаю, что, конечно, есть вещи, о которых он не знает, это какие-то там перегибы на местах, но система ему понятна. Как она работает, ему тоже ясно. Про самые яркие кейсы он в курсе, и в курсе достаточно глубоко тех или иных вещей. Я думаю, что у него просто точно есть свой ответ на это на все. И, кстати, эта встреча с кандидатами это очень хорошо показала. Потому что начинаешь говорить с ним там про экономику, как Титов, например, или про геополитику, как это делала я и Явлинский. У него есть на это, просто это надо понимать, что есть другая правда. Вот она у него такая. Нам может это не нравиться, но не надо исходить из того, что там сидит человек в облаках, ничего не понимает, и вот он такое творит. У него просто есть свое понимание, что там европейский мир, западный мир, скажем так, играет против России, что они хотят разорвать страну в клочья, что они всегда играли против, хотя он долго пытался найти с ними общий язык. И он реально пытался, мы можем это по фактам посмотреть, поэтому в его голове там желание вступить в НАТО, желание там упрочить с ними отношения экономические, оно было в какой-то момент. Он считает, что его обманули, он считает, что его кинули. Он считает, что Запад повел себя непорядочно. И сейчас он просто отвечает им тем же, что они не понимают по-хорошему, ну, значит, нас вынуждают поступать плохо. И в итоге, понимаете, рай наш. Поэтому у него есть своя логика этих событий. На каждый момент, что ты скажешь, а как же вот свободу Сенцову, он скажет…

Синдеева: А фильм посмотрел в итоге?

Собчак: У меня попросили флешку для просмотра.

Синдеева: Но ты не знаешь реакцию.

Собчак: Пока нет, но, если будет возможность, я обязательно спрошу.