Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook сообщила о том, что российские власти продлили экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену вид на жительство в России еще на два года.

”Самое смешное, что бывший замглавы ЦРУ не знает, что Сноудену только что продлен срок вида на жительство в России еще на пару лет”, — написала она, таким образом прокомментировав слова бывшего замглавы ЦРУ Майкла Морелла, который в свою очередь заявил, что у России есть ”отличная возможность” сделать подарок избранному президенту США Дональду Трампу к инаугурации, выдав Сноудена в руки властей Соединенных Штатов.

”Всем теперь понятно, что для вашей конторы в норме вещей преподносить подарки в виде людей и сдавать тех, кто ищет защиты. Вы так и не поняли Россию, Майкл Морелл”, — добавила она.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест заявил, что экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден не направил необходимые для процедуры помилования документы.