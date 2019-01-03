Снежная буря нарушила работу аэропорта "Рига", морских портов Лиепаи и Вентспилса



Так, в среду аэропорт "Рига" в целом продолжал принимать воздушные суда, хотя в какой-то момент все же был вынужден временно закрыться из-за начавшейся низовой метели, сообщает агентство LETA со ссылкой на представителя аэропорта. Из-за этого некоторые рейсы задержались.

При этом ситуация в Риге была в целом лучше, чем у многих соседей. Так, рижский аэропорт принял два лайнера airBaltic, которые направлялись в Таллин, но не смогли там приземлиться, а также один самолет Uzbekistan Airways, летевший в Калининград.

Задержки в выполнении рейсов могут быть и завтра. Пассажирам стоит считаться с этим и самую актуальную информацию искать на сайте аэропорта.

А вот морские порты Вентспилса и Лиепаи сегодня вечером из-за сильного ветра решили принудительно ограничить движение судов. Впрочем, большая часть "транспорта", особенно большие суда, и так не входили в порт и не выходили из него еще со вчерашнего дня. При этом другие работы в портах западного побережья страны продолжаются.

В свою очередь представитель Рижского свободного порта рассказала агентству LETA, что порт не планирует закрывать движение судов и оно происходит "как обычно".