Снежная буря накрыла северо-восток США и Канаду: 13 погибших

Северо-восток США и Канада оценивают ущерб от снежной бури, которая привела к транспортному коллапсу в Нью-Йорке и Бостоне. По данным на вечер четверга, из-за последствий снежного шторма погибли 13 человек, передает Reuters. В аэропортах отменили тысячи авиарейсов. Водителей призывают по возможности воздержаться от поездок.

Снегопады, наблюдаемые в восточных регионах страны и на атлантическом побережье, в ближайшие дни могут усилиться, предупреждают синоптики. Холода установились в Бостоне (штат Массачусетс), Филадельфии (штат Пенсильвания) и Нью-Йорке. В регионах, затронутых непогодой, отменены более 3 тыс. авиарейсов. Местами ожидают выпадения до полуметра снега.

Порывы ветра скоростью до 110 км/ч привели к обрывам линий электропередач. По данным CNN, более 80 тысяч домохозяйств в США остались без света, в частности, в штатах Вирджиния, Северная Каролина и Флорида. Канадская телекомпания CBC передает, что в атлантических провинциях Канады без света остались около 70 тысяч потребителей.

В Нью-Йорке 4 января были закрыты школы. В Нью-Йорке днем в четверг температура опустилась до минус 5 градусов, однако в городе наблюдаются сильные и холодные ветра, передает ТАСС. Пресс-секретарь мэра города Эрик Филлипс сообщил, что 5 января учебные заведения заработают: "Завтра в школу. Извините, дети".

Аномальная погода наблюдается также на Среднем Западе. В Сент-Луисе (штат Миссури) температура опустилась до минус 13 градусов, что на 15-20 градусов ниже нормы для текущего времени года.

На большей части территории штата Индиана закрыты учебные заведения. Власти Техаса распорядились открыть специальные убежища для бездомных, которые чаще всего становятся жертвами холодной погоды.

Некоторым южным штатам также пришлось столкнуться с непривычными для них холодами. В городе Таллахасси (штат Флорида) впервые за последние 29 лет выпал снег. В соседнем штате Джорджия, согласно данным Национальной метеорологической службы, толщина снежного покрова в ближайшие дни составит от 5 до 10 см, в Северной Каролине — до 8-14 см.