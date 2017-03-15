СНБО Украины приступило к обсуждению санкций в отношении Сбербанка

Члены Совета национальной безопасности и обороны Украины на заседании в среду обсуждают перспективы введения санкций в отношении ПАО "Сбербанк" (Киев), "дочки" Сбербанка России.

"Сейчас началось заседание СНБО по вопросу "Сбербанка", — сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в среду утром.

14 марта глава МВД Арсен Аваков сообщил, что президент Украины Петр Порошенко в среду собирает Совет национальной безопасности и обороны для рассмотрения вопроса применения возможных санкций к украинской "дочке" Сбербанка России.

Аваков считает, что российские банки не могут работать на Украине в существующей ситуации, особенно после заявления о признании паспортов ОРДЛО (ДНР и ЛНР — прим.).

Сбербанк (ранее — ПАО "Дочерний банк Сбербанка России", до этого — банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России.

По данным Нацбанка Украины, на 1 января 2017 года по размеру активов (48,356 млрд грн) он занимал шестое место среди 93 действовавших в стране банков.

В последний раз украинский Сбербанк, согласно данным НБУ, получал прибыль в 2014 году, которая составила 0,11 млрд грн. Следующий 2015 год финучреждение завершило с чистым убытком 6,23 млрд грн, а его чистый убыток за 2016 год составил 2,82 млрд грн.