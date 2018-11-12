Сможет ли Меркель повлиять на реформирование ЕС?

В брюссельских коридорах власти занимают однозначную позицию: канцлер ФРГ вполне дееспособна. В Еврокомиссии отвергают всякие сомнения в стабильности правительства в Берлине и подчеркивают, что политика ЕС никак не должна страдать от этих опасений. Но все же за кулисами выступления Меркель в Страсбурге едва ли не во всех странах Евросоюза будут задаваться вопросами: Что принесет постепенный уход канцлера Германии из политики? Что случится с планами по реформированию ЕС, если Меркель будет ослаблена? А что будет, если они вдруг вообще исчезнет с европейской политической арены?

Распределение беженцев

В вопросе распределения беженцев страны ЕС все еще тщетно пытаются найти компромисс. Причем ряд государств вовсе не настроены к его поиску. Ангелу Меркель остро критиковали за ее политику в отношении беженцев, но в итоге было подписано соглашение с Турцией, которое несколько ослабило напряжение в этом вопросе. Но и для продления этого политически спорного договора необходимо большинство в ЕС. До сих пор за то отвечала, прежде всего, именно Меркель.

Реформа еврозоны

Франция хочет совместно с Германией создать механизмы по обеспечению стабильности евро: еврозона должна стать лучше готова к разного рода кризисам. Теперь же непонятно, сможет ли французский лидер со своими планами рассчитывать на Меркель. Даже если канцлер не поддержит желание Макрона создать общеевропейский оборонный бюджет, ему нужна будет Ангела Меркель с сильными позициями в Берлине для становления полноценного банковского союза ЕС. Эта инициатива должна обрести форму уже на декабрьском саммите Евросоюза.

В то же время Италия становится все более непредсказуемым фактором риска в финансовой сфере. Комиссар ЕС по экономическим вопросам Пьер Московиси опасается, что спор об итальянском госбюджете может выйти из-под контроля, если Германия не выступит в роли переговорщика.

Популизм в Европе

Не нужно много фантазии, чтобы представить, как сильно ослабнет и без того шаткая дисциплина внутри Европейского Союза для достижения консенсуса на брюссельских саммитах, если Берлин отступит в качестве переговорщика. Без авторитетного канцлера ФРГ, с которой они вместе входят в Европарламенте в консервативную фракцию Европейской народной партии, Венгрия и Польша продолжат все больше отдаляться от принципа верховенства права.

После того, как Меркель объявила об уходе с поста председателя ХДС, ее соратник по партии и еврокомиссар Гюнтер Эттингер (Günter Oettinger) высказался в поддержку канцлера. Он подчеркнул, что в Брюсселе хотят видеть Ангелу Меркель еще три года во главе правительства в Берлине, потому что она вносит стабильность во времена преобразований в ЕС. Но сможет ли канцлер ФРГ сохранить свое влияние в Европе до самого ухода из политики, пока неясно.