Сможет ли Каталония стать независимым государством?

Выйдет или не выйдет? В Каталонии прошел референдум о независимости, который и Мадрид, и ЕС признали незаконным. Тем не менее глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в своем первом интервью после референдума заявил Би-би-си, что регион объявит о независимости со дня на день.

Даже если это случится, ни Испания, ни Евросоюз, скорее всего, не признают независимость Каталонии. Но если бы регион все-таки отделился, смог бы он выжить самостоятельно?

Атрибуты государства

Со стороны кажется, что у Каталонии уже есть некоторые признаки независимого государства: флаги, парламент, собственный глава правительства — Карлес Пучдемон.

В регионе своя полиция — Мосос де Эскуадра, здесь осуществляется собственный контроль телерадиовещания.

Каталония, имеющая статус автономии, даже может похвастаться международными представительствами — что-то вроде минипосольств, которые по всему миру продвигают торговлю и инвестиции в регион.

Каталония сама предоставляет социальные услуги — например, образование и здравоохранение.

И тем не менее с обретением независимости многое придется создавать с нуля: пограничную службу, таможню, международные связи, оборону, центральный банк, налогообложение, управление воздушными перевозками.

Все это пока управляется из Мадрида. Но предположим, Каталония сможет создать собственные госслужбы. Хватит ли ей денег на их содержание?

Повод для оптимизма

"Мадрид нас грабит" — популярный слоган движения за отделение. Считается, что сравнительно богатая Каталония отдает больше, чем получает от Испании.

Каталония действительно богаче остальной страны. В регионе живет только 16% всего населения Испании, при этом 19% национального ВВП и больше четверти всего испанского экспорта тоже приходится на Каталонию.

В туризме она тоже бьет рекорды: в прошлом году из 75 миллионов туристов, приехавших в Испанию, 18 миллионов выбрали Каталонию. Это самое популярное туристическое направление в стране.

Таррагона — главный центр химической промышленности в Европе. Порт Барселоны по грузообороту входит в 20 крупнейших портов Евросоюза.

Треть работающего населения здесь имеет высшее образование.

Правда и то, что на налоги, перечисляемые в госбюджет, Каталония тратит больше, чем на собственные нужды. По отчетам испанского правительства, в 2014 году налоги, которые заплатила Каталония, составили почти на 10 млн евро больше, чем внутренние расходы региона.

Сможет ли независимая Каталония оставить эти деньги себе?

Одни считают, что даже если региону удастся сэкономить на налоговых выплатах, эти деньги съест создание необходимых государственных институтов и управление ими.

Кроме того, считается, что перераспределение ресурсов между богатыми и бедными регионами — разумная государственная политика.

Сложный расчет

Самый сложный вопрос — долги региона.

По последним подсчетам, Каталония должна 77 млрд евро, то есть 34,4% ВВП региона. Из них 52 млрд регион должен Испании.

В 2012 году, после финансового кризиса, Испания создала специальный фонд, обеспечивающий приток денег в регионы, не способные самостоятельно получить внешние займы. Каталония оказалась в самом выгодном положении, получив из фонда 67 млрд евро.

Дело не только в том, что вместе с независимостью Каталония потеряет доступ к этому источнику финансирования. Отделение региона также поставит вопрос о том, какую часть уже полученных денег Каталония готова будет вернуть.

Этот вопрос омрачит любые переговоры. К тому же, помимо уже имеющегося долга перед Испанией, Мадрид может потребовать от Барселоны разделить выплаты по национальному долгу.

Каталония в цифрах:

16% населения Испании живет в Каталонии

25,6% составляет доля Каталонии в экспорте товаров из Испании

19% испанского ВВП приходится на Каталонию

20,7% всех инвестиций в испанскую экономику из-за рубежа идут в Каталонию

Центробанк Испании, министерство экономики Испании, Евростат

Экономика и границы

Почему переговоры о независимости так важны?

Можно даже не пытаться понять, где заканчивается испанская экономика и где начинается региональная. Благосостояние Каталонии зависит не только от этого, но и от того, останется ли она в составе Евросоюза, или хотя бы зоне свободной торговли.

Две трети каталонского экспорта идет в страны ЕС. В случае отделения торговые связи придется налаживать заново, автоматически это не произойдет.

Вдобавок это потребует одобрения всех членов ЕС, включая Испанию.

Среди сторонников независимости много тех, кто считает, что региону подойдет норвежский вариант: свободная торговля без присоединения к ЕС.

Возможно, Каталония будет рада заплатить, чтобы граждане Евросоюза все так же беспрепятственно могли пересекать ее границу.

Но если у Испании тоже будет право голоса, жизнь независимой Каталонии сильно усложнится.