Сможет ли Европа обойтись без военной поддержки США?

Если президент США Трамп осуществит свои угрозы и лишит военной поддержки Европу, у нее появится уникальный шанс заняться обеспечением своей безопасности, полагают эксперты.

В четверг, 13 июля, в Париже состоится совместное заседание правительств Германии и Франции. Такие заседания по традиции проводятся каждые полгода. На этот раз среди обсуждаемых Ангелой Меркель (Angela Merkel) и Эммануэлем Макроном тем будет и ситуация в сфере обороны и безопасности. Этим вопросом европейцам, похоже, придется серьезно заняться уже в ближайшее время.

Уникальный шанс для Европы

"Времена, когда мы могли полностью полагаться на других, прошли. Мы, европейцы, должны взять собственную судьбу в свои руки", — подчеркнула Ангела Меркель, выступая недавно в Мюнхене. К такому заключению канцлер Германии пришла после саммита НАТО, на котором президент США Дональд Трамп в ультимативной форме потребовал от союзников увеличить свои военные бюджеты. В противном случае хозяин Белого дома пригрозил уменьшить расходы на поддержку стран-"должников", то есть тех членов альянса, которые еще не тратят на оборону 2 процента от их ВВП.

На этом фоне открытым остается вопрос: что произойдет, если президент США действительно претворит свои угрозы в жизнь? Сможет ли Европа сама позаботиться о своей безопасности? Бывший руководитель Европейского оборонного агентства (EDA) Ник Уитни считает, что у Европы, наконец, появился уникальный шанс серьезно заняться этим вопросом.

В то время как европейцам, с одной стороны, угрожает Трамп, а с другой — Россия, избрание Эмманюэля Макрона президентом Франции существенно облегчит Меркель задачу по укреплению европейской самодостаточности в сфере обороны, говорит эксперт. Европа должна прекратить ныть и начать рассматривать последние события как сигнал к пробуждению, подчеркивает Уитни, который ныне сотрудничает с исследовательским центром Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

"Европа превыше всего"

В 2011 году в ходе военной операции НАТО в Ливии европейские страны уже пытались взять на себя ведущую роль. Однако они не располагали собственными системами для сбора разведданных и быстро столкнулись с нехваткой самого необходимого, в том числе боеприпасов. В итоге европейцы были вынуждены прибегнуть к помощи США. Ник Уитни уже тогда заявлял, что "мы, наконец, должны списать сотни тысяч неуправляемых авиабомб и выделить значительные средства на закупку современных боеприпасов". Однако этого до сих пор не произошло, сетует он.

Ввиду того, что Дональд Трамп в своих действиях руководствуется принципом "Америка прежде всего", нужно учитывать, что интересы США могут не всегда совпадать с интересами Европы, отмечает профессор бельгийского Королевского института международных отношений Свен Бископ. Поэтому европейские лидеры также должны действовать согласно принципу "Европа превыше всего", полагает эксперт.

Европа должна правильно расставить приоритеты

В то же время Бископ считает, что военная угроза со стороны России преувеличена, ведь Россия слабее, чем кажется на первый взгляд. В общей сложности численность вооруженных сил 29 стран-членов НАТО составляет 1,5 млн человек: это больше, чем у России, но все равно недостаточно. "В случае проведения операций за рубежом мы не можем обойтись без помощи США. Причина — отсутствия инвестиций в такие стратегические области, как транспортировка (военной техники. — Ред.) на большие расстояния, спутниковая связь, беспилотники и дозаправка самолетов в воздухе", — поясняет Бископ.

На его взгляд, обеспечение этих возможностей и должно стать для Европы приоритетом. Бископ надеется на то, что Меркель и Макрон общими усилиями выделят группу стран, готовых поделить между собой расходы на дорогостоящие закупки. Это стало бы для них непростой задачей — в том числе и потому, что оборонные предприятия каждого отдельно взятого государства не захотят терять свою нишу.

В свою очередь Ник Уитни больше всего опасается другого, а именно — возможного отказа Вашингтона от предоставления гарантий безопасности. Хотя Россия и располагает военным потенциалом для того, чтобы, к примеру, атаковать страны Балтии, в данный момент такая возможность представляется Уитни крайне маловероятной.

Однако если у Москвы возникнут сомнения в том, что США как ядерная держава по-прежнему является гарантом безопасности стран-членов НАТО, то "какой-нибудь кремлевский ястреб" может выступить с подобной инициативой, полагает эксперт.

Франция в роли сдерживающей силы

Свои коррективы в планы европейцев внес и Brexit. То, как в дальнейшем будут развиваться отношения между Великобританией и ЕС, пока неизвестно. Поэтому роль главной сдерживающей силы в Европе должна взять на себя Франция, полагает Ник Уитни. Расширение французского ядерного зонтика на всю Европу стало бы не только технологической задачей — для этого некоторым странам пришлось бы изменить свою позицию.

При этом последнее относится не только к французам, которые традиционно не желают ни с кем делиться. "Германии никогда не нравилась мысль о том, что она будет пользоваться чьим-либо ядерным щитом. Но если без этого все же нельзя обойтись, то Берлин предпочел бы французскому щиту американский. Это позволило бы Германии сохранить за собой имидж защитницы Европы", — поясняет Уитни.

Тем не менее, по его выражению, европейцы должны преодолеть разногласия и заняться созданием общего ядерного щита. Гражданин Великобритании Ник Уитни уверен, что в противном случае Европу ждет незавидная участь. По его словам, после выхода из ЕС "Великобритания станет разлагающимся трупом по ту сторону Ла-Манша". "Мы, сами того не желая, станем ужасающим предостережением для тех, кто забывает о европейской солидарности", — резюмировал эксперт.