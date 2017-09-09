СМИ: замминистра иностранных дел России и США на следующей неделе встретятся в Хельсинки

Заместитель государственного секретаря США Томас Шэннон и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков должны в понедельник провести встречу в Финляндии.

Об этом сообщают информагенства AP и Reuters. AP пишет со ссылкой на анонимный источник, а Reuters ссылается на российский дипломатический источник, передает Yle.

Шэннон и Рябков в этом году уже проводили двусторонние переговоры. Политики намерены обсудить напряжённые отношения между двумя странами.

По данным AP, официальная информация о встрече будет опубликована в течение субботы.

По информации ТАСС, встреча пройдёт в Хельсинки. ТАСС сообщает, что получило подтверждение информации от источника в МИД России.