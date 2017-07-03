СМИ: загадочно умерший в Англии Перепиличный был в центре тайной операции РФ и Сирии

Российский предприниматель Александр Перепиличный, предположительно убитый российскими киллерами в Великобритании в 2012 году, находился в центре тайной финансовой операции, в которой участвовали Москва и режим сирийского президента Башара Асада, сообщает The Sunday Times.

"Перепиличный, погибший при загадочных обстоятельствах после того, как разоблачил предполагаемые налоговые махинации, в которых были замешаны российские правительственные чиновники, вел дела с сетью офшорных компаний, которые, как установили США, оказывали поддержку правительству Асада", — говорится в статье, выдержку из которой публикует InoPressa.ru.

Как пишет британская газета, ей удалось ознакомится с документами, свидетельствующими о том, что швейцарская компания Quartell Trading, которую возглавлял Перепиличный, в январе и феврале 2008 года совершила четыре перевода фирме Balec Ventures на общую сумму более двух миллионов долларов, выплаченных кипрскому подразделению Federal Bank of the Middle East, базирующемуся в Танзании.

В мае этот банк был закрыт в связи с тем, что, по утверждению Министерства финансов США, он использовался для отмывания денег, спонсирования террористов и организованной преступности. Фирмой Balec Trading Ventures Ltd., зарегистрированной на Британских Виргинских островах, владеет Исса аль-Зейди, сириец с российским гражданством, который осенью 2014 года попал в санкционный список, составленный Министерством финансов США, по обвинению в связях с сирийской программой химического оружия. По данным американских властей, Исса аль-Зейди, действуя через кипрские фирмы, помогал вести теневые операции сирийскому правительству.

"Появляется все больше опасений по поводу официальной версии, согласно которой он умер по естественным причинам, — цитирует газета высказывания депутата парламента от Лейбористской партии Бена Брэдшоу относительно гибели Перепиличного. — Эта связь с программой химического оружия Асада раскрывает возможный новый мотив".

В середине июня телеканал CNN сообщил со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении финансовые документы, что инвестиционная группа Quartell Trading Ltd., якобы связанная с правительством РФ и "российской мафией", перевела по меньшей мере 900 тысяч долларов компании Balec Trading Ventures Ltd. Однако имя Перепеличного в этой связи канал не упоминал.

Новостной портал BuzzFeed News опубликовал серию материалов о секретной криминальной деятельности "российских киллеров" — якобы выполняющих "заказы" Кремля членов мафиозных группировок и спецслужб, которые иногда могут действовать вместе. По данным портала, после прихода президента РФ Владимира Путина к власти таким образом было "казнено" как минимум 14 человек, включая Перепиличного.

В ноябре прошлого года The Sunday Times сообщала, что в связи со смертью 44-летнего Перепиличного "будут засекречены разведданные о международном киллере, собранные MI-5". Речь шла об уроженце Чечни Валиде Лурахмаеве, известном также под кличкой Валидол, которого разыскивали за ряд убийств.

Версия об отравлении Перепиличного

Перепиличный перебрался в Британию в начале 2010 года. В ноябре 2012-го 44-летнего предпринимателя нашли мертвым возле его роскошного особняка в городке Уэйбридж в графстве Суррей.

Сообщалось, что россиянин умер от приступа во время пробежки спустя некоторое время после того, как раскрыл швейцарской прокуратуре схему отмывания миллионов долларов, использованную коррумпированными чиновниками из РФ.

Перепиличный проходил главным свидетелем по делу британского инвестиционного фонда Hermitage Capital, чей аудитор Сергей Магнитский раскрыл схему крупных хищений российских чиновников из бюджета РФ путем налоговых махинаций против этого фонда. Магнитский умер в 2009 году в московском СИЗО при странных обстоятельствах.

По делу Hermitage Перепиличный проходил как бывший деловой партнер бизнесмена Владлена Степанова — бывшего мужа экс-начальника московской налоговой инспекции N28 Ольги Степановой, которого Магнитский обвинял в отмывании денег в особо крупных размерах.

Близкие в Перепиличному источники сообщали, что перед смертью тот выглядел "загнанным и всего боящимся человеком". Вместе с тем знавшие Перепиличного люди говорили, что у него было хорошее здоровье.

Также источники в окружении Перепиличного отмечали, что его смерти предшествовала трехдневная поездка в Париж, где его могли отравить.

Сообщалось, что в организме Перепеличного в ходе токсикологической экспертизы был обнаружен химикат, тесно связанный со смертельно опасным токсичным веществом растительного происхождения.

Однако полиция графства Суррей не нашла в смерти россиянина ничего, наводящего на подозрения.