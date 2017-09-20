СМИ: задержан призывавший сжигать кинотеатры из-за ”Матильды” лидер ”Христианского государства”

Лидер организации ”Христианское государство — Святая Русь” Александр Калинин задержан за призывы поджигать кинотеатры, решившие показывать фильм ”Матильда”. О задержании Калинина сообщает ”Газета.ру” со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

”Медузе” до Калинина дозвониться не удалось.

В начале 2017 года ”Христианское государство — Святая Русь”, которое возглавляет Александр Калинин, рассылало письма в кинотеатры с требованием отказаться от проката ”Матильды”, угрожая, что ”кинотеатры начнут гореть”.

В интервью ”Медузе”, вышедшем в середине сентября, Александр Калинин заявлял, что к нему анонимно обращались люди, которые предлагали массово звонить в кинотеатры с сообщениями о заложенных бомбах, чтобы бороться с прокатом фильма ”Матильда”. Волну эвакуаций по всей России Калинин связывает с действиями этих людей.

На ”Христианское государство” подавали жалобы в правоохранительные органы режиссер ”Матильды” Алексей Учитель, а также депутаты Госдумы.

В апреле сообщалось, что прокуратура выявила признаки преступления в действиях представителей общественной организации ”Христианское государство — святая Русь”. Однако о задержании активистов или каких-либо иных действиях, предпринятых правоохранительными органами в отношении ”Христианского государства”, ранее не сообщалось.

Премьера фильма ”Матильда” режиссера Алексея Учителя запланирована на 25 октября. Фильм рассказывает о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Кампанию с требованием запретить показ ”Матильды” более года ведет депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. По ее словам, она получает многочисленные жалобы от верующих на то, что фильм, рассказывающий о любовных отношениях Николая II, канонизированного РПЦ, оскорбляет их чувства.