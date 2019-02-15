СМИ: Япония рассматривает отмену виз для россиян

По данным издания, россияне смогут не получать визу при визите в страну на срок менее 90 суток при условии заблаговременной регистрации в японском консульском учреждении данных своего загранпаспорта.

Сообщается, что Токио также подумывает разрешить многократный безвизовый въезд для граждан России в течение определенного установленного срока.

При этом газета отмечает, что сроки введения такой системы пока не определены, однако данный вопрос может быть на встрече глав МИД Японии и России 16 февраля в Мюнхене.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе российско-японских переговоров высказался за отмену визового режима между двумя странами.