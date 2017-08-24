СМИ выяснили схему поставки в Крым турбин производства Siemens

Поставленные в Крым газовые турбины производства Siemens были куплены на вторичном рынке, выяснил "Коммерсантъ". Издание приводит мнение экспертов, которые полагают, что концерну не удастся ограничить место установки турбин.

По данным "Коммерсанта", в марте 2015 года компания Siemens продала ОАО "Технопромэкспорт" четыре газовые турбины для ТЭС в Тамани. Затем ОАО перепродало эти турбины одноименному ООО, которое занимается строительством двух ТЭС в Крыму. Сумма сделки, по данным издания, составила 152,4 млн евро.

В связи с этим ООО ТПЭ, которое входит в "Ростех", смогла заявить, что турбины для Таврической и Балаклавской ТЭС в Крыму были закуплены на вторичном рынке.

С 2015 года в отношении Крыма действуют санкции ЕС, в соответствии с которыми Siemens не мог осуществлять поставки своих турбин на полуостров. Однако западные СМИ сообщили, что четыре турбины были перемещены из Тамани в Крым. Siemens признал, что по крайней мере две из них могли попасть на полуостров.

Арбитражный суд Москвы 18 сентября рассмотрит заявление Siemens против структур "Ростеха", которые переместили турбины производства немецкой компании в Крым, следует из картотеки суда.

Как напоминает "Коммерсантъ", скандал, связанный с поставкой в Крым турбин, привел к новым санкциям на оба ТПЭ, их гендиректора Сергея Топор-Гилку, замминистра энергетики Андрея Черезова, главу департамента Минэнерго Евгения Грабчака и сервисное СП с Siemens "Интеравтоматика".

Издание приводит мнение юриста адвокатского бюро А2 Максима Сафиулина, который полагает, что факт передачи имущественных прав новому собственнику от первого покупателя позволяет говорить, что сделка заключена на вторичном рынке. То есть в случае обращения в суд какие-либо ограничения, связанные с невозможностью поставки в Крым оборудования, скорее всего, будут признаны ничтожными, поскольку призваны ограничить право собственника распоряжаться своим имуществом.