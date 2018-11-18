18.11.2018, 11:14

СМИ: Виктор Янукович госпитализирован в Москве с травмой позвоночника

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СМИ: Виктор Янукович госпитализирован в Москве с травмой позвоночника
Foto: Andres Putting

В столичный НИИ скорой помощи имени Склифосовского поступил в обездвиженном состоянии мужчина, очень похожий на бывшего президента Украины Виктора Януковича.

По сообщению сайта "КП" со ссылкой на дежурного врача клиники, Янукович поступил туда накануне с подозрением на серьезную травму позвоночника и травму колена. По имеющимся данным, травмы были получены во время игры в теннис на теннисном корте в Подмосковье, откуда мужчину увезли в больницу в карете скорой помощи.

Сообщается, что мужчину, похожего на Януковича, сопровождали несколько человек. В блок больницы, где оказывали помощь этому пациенту, на короткое время ограничили доступ посетителей. После этого пациента направили в реанимацию, а вскоре увезли в некую частную клинику. Пресс-секретарь Януковича, с которым издание связалось по телефону, отказался от комментариев.

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