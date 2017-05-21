СМИ: Верховная рада может ввести визовый режим с Россией на следующей неделе

Верховная рада Украины на следующей неделе может проголосовать за введение визового режима с Россией. Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на "РБК-Украина".

Как рассказали источники во фракциях "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта", депутаты еще на этой неделе должны были провести сверку голосов, чтобы понять, насколько реально провести результативное голосование за введение виз. Если бы голосов хватало, на следующей неделе вопрос должен был быть вынесен на голосование. Однако результаты сверки в настоящее время неизвестны.

По словам источников, вероятность голосования на следующей неделе за введение визового режима с Россией остается высокой.