СМИ: в зоне поиска аргентинской подлодки зафиксирован сигнал

В районе поиска пропавшей аргентинской боевой подводной лодки ”Сан-Хуан”, зафиксирован сигнал, туда направились спасательные суда и самолеты, сообщает местная газета Clarin со ссылкой на источники.

Отмечается, что сигнал был недостаточно сильным, чтобы определить, исходил он от пропавшей подводной лодки или от других объектов в той же зоне моря, передает Gazeta.ru.

Подлодка ”Сан-Хуан”, на борту которой находились 44 человека, перестала выходить на связь 17 ноября. К поискам судна подключились ВМС США, NASA и три бразильских корабля.

Ранее в районе поисков зафиксировали шум. ВМС Аргентины опровергли сообщения о том, что он исходил от пропавшей подлодки.